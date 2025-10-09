營收速報 - 慧友(5484)9月營收4,522萬元年增率高達100.34％
今年1-9月累計營收為3.29億元，累計年增率-8%。
最新價為40.5元，近5日股價上漲1.49%，相關光 電 業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+183 張
- 外資買賣超：+183 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,522萬
|100%
|5%
|25/8
|4,287萬
|2%
|17%
|25/7
|3,655萬
|2%
|-11%
|25/6
|4,088萬
|-40%
|28%
|25/5
|3,207萬
|-44%
|-30%
|25/4
|4,607萬
|-7%
|29%
慧友(5484-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CCD電子攝影機、影像處理器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
