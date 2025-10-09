search icon



鉅亨速報

營收速報 - 慧友(5484)9月營收4,522萬元年增率高達100.34％

鉅亨網新聞中心


慧友(5484-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,522萬元，年增率100.34%，月增率5.48%。

今年1-9月累計營收為3.29億元，累計年增率-8%。

最新價為40.5元，近5日股價上漲1.49%，相關光 電 業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+183 張
  • 外資買賣超：+183 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,522萬 100% 5%
25/8 4,287萬 2% 17%
25/7 3,655萬 2% -11%
25/6 4,088萬 -40% 28%
25/5 3,207萬 -44% -30%
25/4 4,607萬 -7% 29%

慧友(5484-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CCD電子攝影機、影像處理器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收慧友

