營收速報 - 正德(2641)9月營收2.01億元年增率高達47.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為17.70億元，累計年增率46.32%。
最新價為20.9元，近5日股價上漲0.24%，相關航運運輸股價指數下跌-1.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1375 張
- 外資買賣超：-1548 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+173 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.01億
|48%
|-39%
|25/8
|3.30億
|132%
|80%
|25/7
|1.83億
|24%
|4%
|25/6
|1.76億
|34%
|-7%
|25/5
|1.89億
|42%
|2%
|25/4
|1.85億
|43%
|0%
正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 《價值型投資 最新產業研究報告》高力（8996-TW）AI散熱與燃料電池雙引擎 全球布局進入放量期
- 營收速報 - 方土昶(6265)9月營收7,523萬元年增率高達121.1％
- 〈焦點股〉益安泌尿醫材Urocross取出裝置獲美FDA核准 跳空漲停
- 輔信迷你電腦、醫療專案訂單帶動 9月營收年增逾2成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇