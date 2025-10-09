營收速報 - 根基(2546)9月營收23.14億元年增率高達81.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為156.98億元，累計年增率58.45%。
最新價為84元，近5日股價下跌-3.53%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-77 張
- 外資買賣超：-71 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|23.14億
|81%
|-1%
|25/8
|23.45億
|103%
|33%
|25/7
|17.58億
|83%
|-13%
|25/6
|20.09億
|69%
|17%
|25/5
|17.21億
|44%
|6%
|25/4
|16.17億
|43%
|12%
根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
