鉅亨速報

營收速報 - 根基(2546)9月營收23.14億元年增率高達81.27％

鉅亨網新聞中心


根基(2546-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣23.14億元，年增率81.27%，月增率-1.33%。

今年1-9月累計營收為156.98億元，累計年增率58.45%。

最新價為84元，近5日股價下跌-3.53%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-77 張
  • 外資買賣超：-71 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 23.14億 81% -1%
25/8 23.45億 103% 33%
25/7 17.58億 83% -13%
25/6 20.09億 69% 17%
25/5 17.21億 44% 6%
25/4 16.17億 43% 12%

根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

根基

根基84-0.83%
根基84-0.83%
美元/台幣30.530-0.02%

#一瀉千里

中強短弱
根基

58.33%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
根基

58.33%

勝率

