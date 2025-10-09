營收速報 - 和桐(1714)9月營收22.27億元年增率高達29.09％
今年1-9月累計營收為167.99億元，累計年增率15.99%。
最新價為7.9元，近5日股價下跌-0.25%，相關化學工業上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-170 張
- 外資買賣超：-201 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|22.27億
|29%
|14%
|25/8
|19.52億
|10%
|4%
|25/7
|18.78億
|21%
|6%
|25/6
|17.73億
|19%
|-6%
|25/5
|18.82億
|11%
|1%
|25/4
|18.54億
|13%
|-5%
和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
