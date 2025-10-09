search icon



營收速報 - 和桐(1714)9月營收22.27億元年增率高達29.09％

鉅亨網新聞中心


和桐(1714-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣22.27億元，年增率29.09%，月增率14.1%。

今年1-9月累計營收為167.99億元，累計年增率15.99%。

最新價為7.9元，近5日股價下跌-0.25%，相關化學工業上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-170 張
  • 外資買賣超：-201 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 22.27億 29% 14%
25/8 19.52億 10% 4%
25/7 18.78億 21% 6%
25/6 17.73億 19% -6%
25/5 18.82億 11% 1%
25/4 18.54億 13% -5%

和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

