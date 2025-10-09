鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-09 11:31

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 19.25 億元、年增 9.7%，累計前 9 月營收 167.92 億元，年增 4.8%；國產表示，在低碳永續的策略優勢上，加上源源不絕的全台科技廊道大建設，推升營收表現維持高檔。

國產9月營收年增1成 混凝土本業持穩高檔。(鉅亨網資料照)

其中，與混凝土相關的本業表現來看，國產表示，9 月國內營收為 16.71 億元高檔，為史上前十高，年增 12.14%，累計前 9 月混凝土營收為 145.98 億元，年增 5.75%。

因應近年 AI 科技建廠、住宅建設及大型公共工程的需求，國產持續優化「混凝土低碳高端解決方案」，結合全台最多、最完整的混凝土廠區，能快速支援北中南各地的工程需求，持續墊高的營運優勢。

國產表示，公司成立至今已有 70 年，一直致力於創新研發，目標是為台灣打造更安全穩固的建築結構。近年來，積極推動「大溯源管理」，從原料來源到產品品質都嚴格把關，確保混凝土的穩定性與可靠性。

除了穩定供應優質混凝土，國產也推出多款低碳產品，包括「精緻砂石」與「精緻粉體」系列，共開發出 24 款低碳混凝土，並取得國際 ISO 14067 碳足跡認證，其中有 12 款也通過環境部碳標籤認證。