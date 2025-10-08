鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 06:00

‌



美國政府直接下場投資企業的行為，正在華爾街催生一場高風險押注遊戲，投資人正在爭相猜測下一個獲得政府注資的目標，試圖在政策實施前先行佈局來攫取驚人回報。

從MP到Trilogy！川普政府入股成賺錢信號 華爾街搶押住下個獲注資「幸運兒」（圖：Shutterstock）

這場投機熱潮近期愈演愈烈。鋰礦公司 Critical Metals(CRML-US) 周一 (6 日) 因傳聞正跟美國政府洽談入股，股價一度飆升 109%，隨後白宮澄清未考慮入股，漲幅回落至 45%，USA Rare Earth(USAR-US) 上周五 (3 日) 也因類似傳言大漲，白宮則在周一晚間證實將收購 Trilogy Metals(TMQ-US) 的一成股份，直接帶動這家市值 3.43 億美元的公司股價當天翻倍。

‌



Lithium Americas 此前獲五角大廈 23 億美元貸款後，股價漲近兩倍，英特爾因政府將 400 億美元撥款轉為股權，今年迄今已上漲 82%，而當美國政府同意購買 MP 價值 4 億美元股票時，該股當年漲幅更達到驚人的 376%，這些「政府點金術」讓市場嗅到了投機機會。

川普政府表示，注資是為了保障美國在武器、AI、基礎建設等領域擁有本土供應鏈。

分析人士指出，若美國政府動用數十億甚至數千億美元，預判下一個目標的投資者的可能獲得巨額財富。

Global X Investments 分析師 Brooke Thackray 說：「投資人正搶在政府入場前押注，因為政府已公開表示要扶持本土製造商與關鍵材料企業。」

但這場「猜謎遊戲」充滿風險，Critical Metals 周一的股價波動就是明證。政府入股傳聞被澄清後，該鋰礦公司漲幅大幅縮水。

TD Cowen 分析師 David Deckelbaum 將此比作新冠疫情期間的「迷因股」狂熱說道：「當時大部分漲幅最終消散，現在的情況類似，若政府投資未兌現或無法幫公司成長，礦業股可能重蹈覆轍。」

Deckelbaum 還說：「目前更多是投機，散戶追資金流和動能，一旦動能停了，反轉動能可能很劇烈。」

儘管風險高企，華爾街仍在尋找下一個目標。知情人士透露，美國官員已與澳洲礦業公司會談，多倫多的礦業與能源公司傳聞也不絕於耳。分析師點名的候選者包括冶金煤生產商 Ramaco Resources、擁有美國鈾礦的 Energy Fuels 以及多倫多上市的 Nouveau Monde Graphite(因石墨供應集中於中國)，更遠的澳洲 Iluka Resources、Lynas Rare Earths 也被傳評估而股價上漲。

這種興趣也推高關鍵礦產 ETF 的資金流入。Sprott Critical Minerals ETF 在 8 月淨流入創下紀錄，9 月流入量也居史上第二，連 20 個月淨流入，今年漲幅達 77%。