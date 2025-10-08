PCB 鑽孔墊材廠鉅橡9月營收1.15億元年增1.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 19:31

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 1.15 億元，月減 2.9%，較去年成長 1.1%，累計 1-9 月營收 9.82 億元，年增 3.55%。

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡執行董事馮興運。(鉅亨網記者張欽發攝)

鉅橡 2025 年第三季營收 3.38 億元，與上季相當，年減 2.35%。

鉅橡 9 月營收受惠於中國十一長假提前備貨需求，加上部分 PCB 產業供應鏈回流中國生產，以及平價手機需求仍高等因素，帶動中國市場銷量顯著成長，單月營收維持旺季水準，同時台灣市場在 AI 與 HPC 等應用需求持續增溫下，ABF、BT 等高階載板需求挹注 9 月營收。

鉅橡進一步指出，目前整體 PCB 供應鏈仍受關稅議題牽動，部分廠商雖一度將產能轉移至東南亞，但因產品良率不佳，最終再度回流中國大陸生產，使鉅橡受惠相關需求，挹注整體營收表現，今年前三季中國大陸市場營收更較去年同期呈現雙位數成長，顯示 PCB 產業鏈在剛性需求支撐下仍維持穩健。

而隨著時序進入第四季，電子業仍受關稅政策及傳統季節性需求變數影響，整體訂單能見度需待十一長假過後才能更加明朗。而台灣高科技、半導體與 AIPC 產業供應鏈具備競爭優勢。