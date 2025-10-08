營收速報 - 富強鑫(6603)9月營收5.63億元年增率高達54.5％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為36.31億元，累計年增率9.61%。
最新價為16.85元，近5日股價上漲1.81%，相關電機機械股價指數上漲0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-94 張
- 外資買賣超：-114 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5.63億
|55%
|21%
|25/8
|4.67億
|27%
|44%
|25/7
|3.24億
|-23%
|-1%
|25/6
|3.28億
|-25%
|-41%
|25/5
|5.55億
|36%
|54%
|25/4
|3.62億
|-8%
|-11%
富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為智慧射出產線整廠規劃、車用零組件精密射出機、半導體設備專用。射出機、高分子永續材料成型之研發設計、生產製造、銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
