營收速報 - 富強鑫(6603)9月營收5.63億元年增率高達54.5％

鉅亨網新聞中心


富強鑫(6603-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5.63億元，年增率54.5%，月增率20.61%。

今年1-9月累計營收為36.31億元，累計年增率9.61%。

最新價為16.85元，近5日股價上漲1.81%，相關電機機械股價指數上漲0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-94 張
  • 外資買賣超：-114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5.63億 55% 21%
25/8 4.67億 27% 44%
25/7 3.24億 -23% -1%
25/6 3.28億 -25% -41%
25/5 5.55億 36% 54%
25/4 3.62億 -8% -11%

富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為智慧射出產線整廠規劃、車用零組件精密射出機、半導體設備專用。射出機、高分子永續材料成型之研發設計、生產製造、銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收富強鑫

相關行情

台股首頁我要存股
富強鑫16.85-0.30%
美元/台幣30.535+0.05%

