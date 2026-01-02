銅箔廠金居 (8358-TW) 今 (2) 由分盤交易處置恢復爲一般交易，金居在積極提高高階銅箔的生產比重以因應 AI 伺服器的高頻高速運算需求，營收也在向上竄升中，金居今天早盤以 304 元創新天價，爆量逾 4.65 萬張。