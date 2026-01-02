鉅亨網記者張欽發 台北
銅箔廠金居 (8358-TW) 今 (2) 由分盤交易處置恢復爲一般交易，金居在積極提高高階銅箔的生產比重以因應 AI 伺服器的高頻高速運算需求，營收也在向上竄升中，金居今天早盤以 304 元創新天價，爆量逾 4.65 萬張。
金居 2025 年 11 月營收 7.16 億元，改寫 46 個月來新高，月增 2.04%，年增 27.81%，11 月自結單月稅後純益 1.31 億元，月增 20.83%，年增 81.9%，每股純益 0.52 元。加計金居日前公布最新自結獲利資訊及 2025 年 1-3 季財報，稅後賺 9.25 億元，已經超越 2024 年全年稅後純益 9.22 億元，每股純益達 3.66 元。
隨著 AI 伺服器應用需求快速成長，高階銅箔 HVLP4(超低粗度第四代)2026 年供需勢將缺口擴大，目前銅箔廠金居不斷擴線調整，透過產線轉換到 HVLP3 或 HVLP4。
在營運上，目前金居 HVLP3 與 HVLP4 產品合計營收比重約 10-15%，預估 2026 年將提升至 15- 20%。
金居 2025 年 1-9 月財報內容，營收 57.16 億元，毛利率 20.09%，稅後純益 6.85 億元，每股純益 2.71 元。
