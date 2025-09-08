鉅橡8月營收1.19億元創1年來新高 需求待10月後更明朗化
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 鑽孔墊材及營建板材大廠鉅橡企業 (8074-TW)，今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收以 1.19 億元改寫 1 年來新高，月增 8..39%，年減 1.6%，累計 1-8 月營收 8.67 億元，年增 3.89%，鉅橡指出，整體訂單需求將待大陸十一長假後更加明朗。
隨著 AI 與 HPC 應用需求持續升溫，推升鉅橡高階載板出貨動能，加上美耐板產品受惠公共工程及裝修市場需求挹注，使公司 8 月合併營收維持穩健表現。惟中國大陸市場受關稅議題影響，整體訂單需求將有待十一長假過後才能更加明朗化 。
鉅橡表示，鉅橡將持續透過多角化布局，有效分散單一市場景氣波動風險，並藉由優化產品組合，逐步強化營運體質。
而下半年，隨著 AI 應用快速成長，預期高階 CCL 裁切保護材及高階墊板需求將持續增溫，鉅橡高階墊板產品以高市占率，與秉持台灣生產的品質優勢，將有望於 PCB 大廠逐步開出新產能後，爭取更多的訂單機會。同時，美耐板產品已穩健布局台灣建材市場多年，公司將持積極拓展銷售管道，推動品牌進軍多元裝修市場，並朝向優化產品組合與市場布局。
鉅橡目前在手訂單能見度平穩，但仍須關注美國對等關稅政策走向，以及原物料價格波動與匯率變動對營運的影響。公司將持續專注於 PCB 高階產品與美耐板市場，並以技術與產品優勢強化競爭力，期能維持營運穩健成長。
鉅橡 2025 年第二季營收 3.38 億元，毛利率 20.29%，季減 1.43 個百分點，年減 2.76 個百分點，第二季稅後盈餘 832 萬元，季減 56.91%，年減 60.76%，單季每股純益 0.1 元。鉅橡 2025 年上半年營收 6.44 億元，毛利率 21.02%，年減 1.35%，稅後純益 2762 萬元，年減 43.54%，每股純益 0.34 元 。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- PCB耗材營運回暖 尖點、鉅橡3月營收年月同增
- 鉅橡上半年EPS 0.34元 看好下半年AI領域成長帶動營運
- 欣興8月營收113.56億元改寫33個月來新高 年增4.93%
- AI需求旺 金像電8月營收58.87億元續創新高 年增64.82%
上一篇
下一篇