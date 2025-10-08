鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 21:32

兆豐金控（2886-TW）今 (8) 日公布自結盈餘，前三季繳出穩健的成績單，累計稅後淨利達到 282.85 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 1.91 元，較去年同期的 293.21 億元微減 3.53%。

兆豐金9月獲利月減年增 前三季賺282億 EPS 1.91元 產險、票券成獲利亮點。（圖:兆豐提供）

觀察單月數據，兆豐金 9 月單月稅後淨利為 28.2 億元，較上個月微幅下滑 6.78%，但與去年同期 24.04 億元相比，顯著增長了 17.3%，展現集團在第三季末的強勁復甦力道，為第四季的營運奠定良好基礎。

作為兆豐金控的核心支柱，兆豐銀行仍是集團的主要獲利來源。累計至九月底，兆豐銀行稅後淨利達到了 234 億元，換算每股盈餘約為 2.40 元。與去年同期相比，銀行獲利年減 6.74%。兆豐銀行在 9 月稅後淨利為 23.45 億元，相較於 8 月的 23.41 億元，微幅成長，顯示其核心存放款和手續費收入業務穩固。

非銀行子公司以兆豐產險的表現最為亮眼，累計前 9 月稅後淨利達到了 6.54 億元，與去年同期相比，實現高達 106.96% 的翻倍式增長。兆豐票券亦表現穩健，累計前 9 月稅後淨利為 19.06 億元，較去年同期增長了 11.01% 持續貢獻穩定收益。