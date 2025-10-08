兆豐金9月獲利月減年增 前三季賺282億 EPS 1.91元 產險、票券成獲利亮點
鉅亨網記者張韶雯 台北
兆豐金控（2886-TW）今 (8) 日公布自結盈餘，前三季繳出穩健的成績單，累計稅後淨利達到 282.85 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 1.91 元，較去年同期的 293.21 億元微減 3.53%。
觀察單月數據，兆豐金 9 月單月稅後淨利為 28.2 億元，較上個月微幅下滑 6.78%，但與去年同期 24.04 億元相比，顯著增長了 17.3%，展現集團在第三季末的強勁復甦力道，為第四季的營運奠定良好基礎。
作為兆豐金控的核心支柱，兆豐銀行仍是集團的主要獲利來源。累計至九月底，兆豐銀行稅後淨利達到了 234 億元，換算每股盈餘約為 2.40 元。與去年同期相比，銀行獲利年減 6.74%。兆豐銀行在 9 月稅後淨利為 23.45 億元，相較於 8 月的 23.41 億元，微幅成長，顯示其核心存放款和手續費收入業務穩固。
非銀行子公司以兆豐產險的表現最為亮眼，累計前 9 月稅後淨利達到了 6.54 億元，與去年同期相比，實現高達 106.96% 的翻倍式增長。兆豐票券亦表現穩健，累計前 9 月稅後淨利為 19.06 億元，較去年同期增長了 11.01% 持續貢獻穩定收益。
兆豐證券則因資本市場的交易波動性，其自營及承銷部位收益不如去年，導致累計稅後淨利 18.41 億元，年減 19.99%，顯示證券部門的獲利較易受市場行情影響。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q2房貸餘額4235億年增218億 首購優先最高核貸8成、違約率低
- 張傳章：今年台灣經濟「上熱下冷」 GDP估3.1% 四大策略迎戰全球變局
- 3家公股金控獲利搶先看！第一金、華南金前8月創同期新高 兆豐金單月年增3成續稱獲利王
- 〈兆豐金法說〉前7月獲利224億元穩居金控第4 銀行上半年指標性聯貸業務勇奪雙冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告