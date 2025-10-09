美國駐華大使館：沒錢了、暫停更新！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-09 04:30

美國駐華大使館官方微信公眾號、微博賬號周二（7 日）宣布，由於撥款問題未決，美國駐華大使館相關賬號將暫停更新。

美國駐華大使館相關賬號將暫停更新。（圖：新華社）

據《觀察者網》周三報導，相關公告稱，目前，美國境內以及海外的美國使領館的預定護照和簽證服務在撥款問題未決期間，將在允許的情況下繼續提供。除緊急的安全和安保訊息外，美國駐華使領館賬號將不會更新，直至恢復全面運作。

此前，美國駐華使館已於 10 月 3 日宣布停止更新在社交平台 X 上的賬號。

美國國會參議院未能在政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案，美國聯邦政府已自當地時間 10 月 1 日起停擺。

但美國兩黨仍然就撥款問題爭執不下：民主黨一直要求延續《平價醫療法案》中的保費稅收抵免條款，以降低約 2,200 萬人的醫療保險費用支出；共和黨則反對增加相關財政支出，雙方分歧導致此次政府停擺。