鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-08 18:30

‌



泰國央行在周三 (8 日) 會議中，意外決定維持其主要利率不變，儘管市場普遍預期央行將再次降息，以應對泰銖走強、負通膨和美國關稅等經濟困境。

泰國央行意外按兵不動 經濟展望下修並保留政策空間(圖:shutterstock)

這是新任總裁 Vitai Ratanakorn 上任後的首次政策審查會議。泰國央行的貨幣政策委員會以 5 票贊成、2 票反對的結果，決定將隔夜附買回利率穩定維持在 1.50%。此決定出乎大多數預測者的意料。《路透》調查的 26 位經濟學家中，只有 6 位預測利率將保持不變；有 19 位預期會降息 25 個基點。

‌



政策制定者表示，維持利率的主要原因是為了「為中期的風險保留政策空間」。助理總裁 Sakkapop Panyanukul 表示，如果經濟前景進一步惡化，央行將會降息。此次維持利率，暫停了自去年十月以來已執行 4 次、共計 100 個基點的降息周期。

儘管泰國央行維持利率不變，但其對經濟增長的看法趨於悲觀，並下調了國內生產總值 (GDP) 的預測。泰國央行預計泰國經濟 2025 年將增長 2.2%(此前預測為 2.3%)，2026 年增長 1.6%(此前為 1.7%)。

泰國央行指出，由於美國貿易政策的影響，預計 2025 年下半年至 2026 年，經濟將放緩。

此外，泰國央行將今年的整體通膨預測從 0.5% 下調至零。泰國的通膨率已連續 6 個月為負，遠低於央行 1% 至 3% 的目標區間。然而，央行認為通貨緊縮的風險較低，並解釋說通膨走低主要受原油價格下跌等供應端因素影響。

儘管央行維持利率，但經濟學家普遍認為寬鬆周期尚未結束。例如，Pantheon Macroeconomics 預計，考慮到疲弱的基本面背景，未來進一步放鬆貨幣政策「仍是毋庸置疑的」。該機構與凱投宏觀皆預計，在本輪周期中還將有兩次 25 個基點的降息，使終端政策利率在明年達到 1.0%。