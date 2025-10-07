2026醫療暨健康展明起開放報名 首設「智慧長照」專區、AI驅動臨床最新突破

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-07 18:43

由貿協主辦的「2026 台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan 2026）」將於明 (2026) 年 6 月 25 日 - 27 日在台北世貿一館登場，貿協指出，本屆展會聚焦「創新長照」、「智慧醫療」及「醫材廊道」三大主軸，首設「智慧長照」專區，展現高齡友善解方，將於明 (8) 日開放報名，歡迎業者踴躍報名參加。

2026醫療暨健康展明起開放報名，首設「智慧長照」專區。(圖:外貿協會提供)

貿協表示，隨人口結構快速變遷，長照需求日益迫切，Medical Taiwan 2026 首度設立「智慧長照」專區，展示長期照護所需的軟、硬體整合解決方案，涵蓋居家照護設備、智慧監控系統與資源整合平台，展現高齡友善的產業鏈布局，展覽期間，將同步舉辦「智慧長照講堂」，邀請產業領袖與專家分享智慧照護模式與實務經驗，促進專業交流與知識共享，推動長照服務持續升級。

另面對高齡化社會加速、全民健身意識抬頭，從被動的疾病治療，轉向長期的主動管理，帶動預防醫療、功能輔具與運動醫學等產業快速發展， Medical Taiwan 將在既有的「輔具及護具」展區基礎上，推出全新「運動醫學」展區，鎖定先進設備、傷害預防與康復技術，呈現運動醫學領域的最新科技如何應用於預防與治療，推動健康照護模式轉型升級，協助業者拓展更多元的市場商機。

貿協指出，全球精準醫療市場正迎來爆發式成長，預測至 2032 年將突破 1,037 億美元，展現龐大潛力，為回應持續升高的市場需求，明年醫療展將設立「精準醫療」展區，涵蓋製藥與藥物研發、再生醫療、臨床試驗服務等，呈現 AI 驅動下精準醫療在臨床應用的最新突破，包括疾病早期預警、提升診療精度、縮短治療週期及改善康復效果，並探索產業發展中的新機遇與挑戰。