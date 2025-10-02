智慧能源周、淨零永續展10月底登場 低碳創新驅動綠色經濟成長
鉅亨網記者黃皓宸 台北
貿協與國際半導體產業協會旗下綠能暨永續發展聯盟 (GESA) 攜手舉辦「國際智慧能源周」與「國際淨零永續展」將於本 (10) 月 29 至 31 日於南港展覽館登場。貿協表示，展會將匯聚 450 家企業，使用近 1,600 個攤位，展示從廣為人知的太陽能、離岸風電到近年著重的科技儲能、深度節能等先進技術，預計 3 日展期將吸引近 28,000 名國內、外參觀者踴躍參與。
貿協表示，今年「台灣國際智慧能源周」含括四大主題展區:「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能應用」及「多元創能」，完整呈現從生活應用到產業前沿的能源解決方案，參展廠商集結元晶太陽能、太陽光電發電系統商業同業公會、永鑫能源、台灣鈣鈦礦科技、風睿能源、東方風能、哥本哈根風能開發、沃旭能源、台灣電池協會、大同 (2371-TW)、安葆電能、美商博隆能源等指標能源廠商。
此次風能展區也組建「比利時館」、「丹麥館」、「荷蘭館」與「英國館」，4 國家館共同參展，帶來國際再生能源最新趨勢與技術解決方案。
貿協表示，低碳運輸僅是淨零減碳的冰山一角，今年「台灣國際淨零永續展」匯聚經濟部、環境部氣候變遷署、台電、能源技術服務商業同業公會 (ESCO 公會)、加雲聯網、台達電子 (2308-TW)、台塑新智能、東元 (1504-TW) 電機、研華科技 (2395-TW)、永豐銀行等眾多政府及指標企業，展出深度節能技術、綠電交易、綠色金融、能源整合及碳匯交易等最新技術解方，協助企業拓展跨領域、跨國界的淨零新商機。
貿協指出，國際智慧能源周與淨零永續展以亞太區指標性的產業交流平台為定位，盼促進企業與大眾更深度關注再生能源與淨零行動，加速能源創新與減碳實踐。展會期間也將舉辦多場重量級論壇，邀國際政策單位、專家學者及指標企業代表，深入剖析淨零減碳與能源轉型的最新趨勢與應用前景。
貿協表示，今年論壇包括能源實驗室、亞太區離岸風電合作交流論壇、AI 伺服器電源與散熱技術高峰論壇、邁向淨零｜氣候韌性 × 減碳解方領袖論壇、氫能應用與未來趨勢論壇、太陽能 × 儲能創新與應用發展論壇，及離岸風電產業鏈競爭力論壇等，將全面聚焦能源產業轉型、技術創新與市場機遇，指引企業掌握發展方向與新契機。
貿協為更有效協助業者拓展海外市場、掌握國際商機，更於展中安排採購洽談會，提供一對一商機媒合平台，協助廠商精準對接國內外買主，也打造能源展覽盛會。
