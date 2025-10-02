鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-02 14:06

貿協與國際半導體產業協會旗下綠能暨永續發展聯盟 (GESA) 攜手舉辦「國際智慧能源周」與「國際淨零永續展」將於本 (10) 月 29 至 31 日於南港展覽館登場。貿協表示，展會將匯聚 450 家企業，使用近 1,600 個攤位，展示從廣為人知的太陽能、離岸風電到近年著重的科技儲能、深度節能等先進技術，預計 3 日展期將吸引近 28,000 名國內、外參觀者踴躍參與。

智慧能源周、淨零永續展10月底登場，低碳創新驅動綠色經濟成長。(圖:貿協提供)

此次風能展區也組建「比利時館」、「丹麥館」、「荷蘭館」與「英國館」，4 國家館共同參展，帶來國際再生能源最新趨勢與技術解決方案。

貿協指出，國際智慧能源周與淨零永續展以亞太區指標性的產業交流平台為定位，盼促進企業與大眾更深度關注再生能源與淨零行動，加速能源創新與減碳實踐。展會期間也將舉辦多場重量級論壇，邀國際政策單位、專家學者及指標企業代表，深入剖析淨零減碳與能源轉型的最新趨勢與應用前景。

貿協表示，今年論壇包括能源實驗室、亞太區離岸風電合作交流論壇、AI 伺服器電源與散熱技術高峰論壇、邁向淨零｜氣候韌性 × 減碳解方領袖論壇、氫能應用與未來趨勢論壇、太陽能 × 儲能創新與應用發展論壇，及離岸風電產業鏈競爭力論壇等，將全面聚焦能源產業轉型、技術創新與市場機遇，指引企業掌握發展方向與新契機。