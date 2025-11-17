健身產業全球蓬勃發展 TaiSPO 2026預登即日起跑
鉅亨網記者黃皓宸 台北
貿協今 (17) 日表示，明 (2026) 年台灣國際運動及健身展 (TaiSPO) 將於 3 月 25-28 日在南港展覽 2 館登場，延續「Stay Fit, Stay Well」核心精神，展出內容橫跨健身器材、球類運動、運動科技創新、潛水和運動營養與修復等領域，從製造龍頭到新興品牌，展現台灣在運動與健身產業的實力和創新，即日起開放業內人士線上登記免費參觀。
貿協表示，全球健身市場蓬勃發展，全民運動時代來臨，根據 Health & Fitness Association 今年報告，2024 年全球健身設施會員數成長 6%、營收增加 8%，91% 的經營者預期 2025 年營收將續創高峰。PerfectGym 則預估市場規模將於 2030 年攀升至 2,020 億美元，年複合成長率達 8.4%。
未來消費者也從「為外觀訓練」轉向「為健康與長壽而動」，「運動即生活」成為新常態，台灣順應這波潮流，在運動部正式成立下，提出「全民運動」作為政策核心，打造全民皆動的新時代，2026 TaiSPO 也聚焦健身與訓練生活，號召品牌、製造商與教練攜手，開啟運動與健康產業的下一波成長契機。
此外，在潛水運動日益普及的風潮下，潛水專區將帶來一系列精彩活動與講座，邀請專業潛水員、水下攝影師及網紅等領域專家，從不同角度分享最新的潛水設備、實戰經驗與裝備選擇，打造結合專業知識與品牌展示的動態舞台，帶領各路潛水好手呈現海洋的魅力與面貌。
貿協表示，AI 正加速改變運動與健康產業，TaiSPO 將攜手陽明交大、師大展示 AI 在健身訓練、賽事應用與智慧場館的創新成果，推動產學合作新典範。「Motion Vision 新創計畫」也整合 Taipei Cycle × TaiSPO × Medical Taiwan 三展資源，聚焦智慧與電動化產品、健康管理與永續科技，新創團隊將展示推動運動與健康產業升級的解決方案，展現跨產業創新的實際成果。
