緯創提高加州廠資本支出至1.4億美元 支援次世代AI產品研發製造
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過重大議案，為支援次世代 AI 產品的研發製造，位於美國加州 Fremont，旗下 100% 持股子公司 WisLab EMS Corporation 將資本支出預算額度，從 7100 萬美元(約新台幣 21.52 億元)，提高至 1.436 億美元(約新台幣 43.52 億元)。
緯創先前於法說會指出，今年資本支出達 355 億元，其中，將有三分之一、約 100 多億元用於 AI 相關投資，剩餘 100 多億元則用於墨西哥、越南及美國等海外擴產需求。
緯創持續看好 AI 伺服器成長動能，雖第三季處於新舊產品轉換期間，但隨著 9 月新產品陸續出貨，預期 AI 伺服器動能將優於 8 月，預期今年第四季將為 AI 伺服器出貨高峰。
除提高美國加州廠資本支出，緯創董事會也通過發行第三次海外擔保可轉換公司債，發行總額上限暫定 12 億美元 (約新台幣 363.64 億元)，發行期間 5 年。
