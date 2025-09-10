緯創提高加州廠資本支出至1.4億美元 支援次世代AI產品研發製造

緯創 ( 3231-TW ) 今 (10) 日召開董事會，通過重大議案，為支援次世代 AI 產品的研發製造，位於美國加州 Fremont，旗下 100% 持股子公司 WisLab EMS Corporation 將資本支出預算額度，從 7100 萬美元(約 新台幣 21.52 億元)，提高至 1.436 億美元(約 新台幣 43.52 億元)。

緯創先前於法說會指出，今年資本支出達 355 億元，其中，將有三分之一、約 100 多億元用於 AI 相關投資，剩餘 100 多億元則用於墨西哥、越南及美國等海外擴產需求。