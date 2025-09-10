search icon



鉅亨網記者劉玟妤 台北


緯創 (3231-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過重大議案，為支援次世代 AI 產品的研發製造，位於美國加州 Fremont，旗下 100% 持股子公司 WisLab EMS Corporation 將資本支出預算額度，從 7100 萬美元(約新台幣 21.52 億元)，提高至 1.436 億美元(約新台幣 43.52 億元)。 

cover image of news article
緯創提高加州廠資本支出至1.4億美元，支援次世代AI產品研發製造。(鉅亨網資料照)

緯創先前於法說會指出，今年資本支出達 355 億元，其中，將有三分之一、約 100 多億元用於 AI 相關投資，剩餘 100 多億元則用於墨西哥、越南及美國等海外擴產需求。 


緯創持續看好 AI 伺服器成長動能，雖第三季處於新舊產品轉換期間，但隨著 9 月新產品陸續出貨，預期 AI 伺服器動能將優於 8 月，預期今年第四季將為 AI 伺服器出貨高峰。 

除提高美國加州廠資本支出，緯創董事會也通過發行第三次海外擔保可轉換公司債，發行總額上限暫定 12 億美元 (約新台幣 363.64 億元)，發行期間 5 年。 

緯創資本支出AI伺服器電子五哥

