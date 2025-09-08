〈電子五哥營收〉緯創前8月營收1.26兆元創同期高 Q4 AI伺服器出貨有望登今年高峰
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收達 1726.42 億元，累計今年前 8 月營收達 1.26 兆元，8 月與前 8 月營收年增皆逾 9 成，且雙雙創下歷年同期新高紀錄。緯創管理層持續看好 AI 伺服器成長動能，預期今年第四季將為出貨高峰。
緯創 8 月營收 1726.42 億元，月減 9.95%，年增 92.21%，創歷年同期新高；累計今年前 8 月營收 1.26 兆元，年增 92.64%，同步創歷史同期高。
至於三大產品出貨，緯創 8 月筆電出貨 220 萬台，月增 10%，年增 29.41%；桌機出貨 80 萬台，月增 6.67%，年對年持平；顯示器出貨 80 萬台，月增 6.67%，年對年持平。
緯創指出，由於 Windows 10 即將停止更新，帶動換機潮，推升 8 月筆電出貨成長。緯創預期，筆電與顯示器第三季季對季有望成長個位數百分比，桌機則持平。同時，也預期第四季筆電將衰退。
AI 伺服器方面，緯創則表示，第三季處於新舊產品的轉換期，隨著 9 月新產品陸續出貨，預期 AI 伺服器 9 月出貨動能將優於 8 月，並看好第四季為 AI 伺服器出貨高峰。
美國廠部分，緯創說明，預計明年第一季加入生產行列，產品線聚焦 AI 高階伺服器，包括輝達 (NVDA-US) 的 GB200、GB300 產品。
另外，緯穎 (6669-TW) 今天也公告 8 月營收 959.79 億元，月增 13.6%，年增 1.98 倍；累計今年前 8 月營收 5719.06 億元，年增 1.72 倍。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇