〈電子五哥營收〉緯創前8月營收1.26兆元創同期高 Q4 AI伺服器出貨有望登今年高峰

緯創 ( 3231-TW ) 今 (8) 日公告 8 月營收達 1726.42 億元，累計今年前 8 月營收達 1.26 兆元，8 月與前 8 月營收年增皆逾 9 成，且雙雙創下歷年同期新高紀錄。緯創管理層持續看好 AI 伺服器成長動能，預期今年第四季將為出貨高峰。

緯創指出，由於 Windows 10 即將停止更新，帶動換機潮，推升 8 月筆電出貨成長。緯創預期，筆電與顯示器第三季季對季有望成長個位數百分比，桌機則持平。同時，也預期第四季筆電將衰退。