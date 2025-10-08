〈ESG狂潮〉信義集團攜手同仁助花蓮 百萬捐款及超人小隊馳援光復

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 14:49

‌



信義企業集團員工發揮信義精神，自發組成信義超人小隊前往光復災區協助。(圖：信義房屋提供)

9 月 23 日花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，全台民眾紛紛獻愛心，有錢出錢、有力出力。針對此一天災，信義 (9940-TW) 集團也發起員工募資捐款，由員工自主響應，累計捐款金額共 366 萬 9484 元，此外，不少信義企業集團員工亦自發組隊化身「鏟子超人」前往災區。

信義集團發起員工募資捐款，除了現金，同仁專屬的彈性福利幣也可作為捐助款，短短一周多達 1450 位信義人響應；集團也宣布，凡員工捐多少、信義同步捐多少，攜手同仁將愛放大，累積捐款金額共 366 萬 9484 元。

‌



信義集團指出，信義企業集團以社會企業為己任，秉持創辦人周俊吉為他人著想、成為「為社會帶來幸福的企業」的初心，在花蓮洪災需各界馳援之時，發起內部員工募捐鼓勵有餘裕、有意願的同仁一同協助災後復原，而集團也同步捐出相同金額，攜手同仁幫助受災家庭度過難關，雙方總計捐款金額共 366 萬 9484 元

響應此次捐款行動的員信義工表示，雖然沒能去災區協助，但是很願意跟著公司一起為災區盡一份心力，因此在公司發起捐款當下就選擇加入。

除了集團送暖，全台信義人也自發捲起袖子組隊前往災區協助，自災害發生以來已有數百位「信義超人」前往光復揮汗、協助災民清理家園，為支持同仁義舉，信義集團也宣布，即日起至 10 月底止，同仁前往花蓮災區可協助納入志工假認定範圍，若當年度尚未使用者都可申請。

其中，為數最龐大的以信義君子共榮會長、仁愛店專案執行協理吳正義發動的「花蓮光復 Sinyi can help」，數天內便募集超過百位、遍布北中南的信義夥伴，集體奔赴花蓮救災。吳正義表示，會有這想法是因為看到當地受災消息，想著是否能多做些什麼？沒想到和其他信義夥伴們討論，發現大家都有一樣的想法，便很快的凝聚共識、一起組隊前往。

信義房屋專案經理、同時也是花蓮子弟的林順惪表示，自己有許多師長都是光復人，看到當地受創的訊息便動身前往支援，希望為同為花蓮的鄉親們盡一份心力，便在連假間前往協助，對面目全非的光復鄉飛揚的塵土、堅硬的泥沙以及開始出現的臭味印象深刻。實際上林順惪的老家在颱風期間同樣也遭受風災，但在返鄉清理、解決狀況後，決定偕同母親一起前往光復獻力。

全台信義人除了熱血獻力之外，也以不同形式為災區付出，包括林順惪與母親無償提供花蓮老家，給前往支援的信義夥伴落腳；曾是急診護理師的中都店專員劉嫻嫻，在身上掛起「我是護理師，受傷請找我」牌子，自費購買基礎醫療用品，在災區協助民眾外傷的緊急處理；永康分店同仁則是自主用團體獎金購買上百張「永保安康」車票送給現場的民眾，希望將溫暖傳遞到災區、祝福大家長久安康。