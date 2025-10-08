營收速報 - 精誠(6214)9月營收53.77億元年增率高達58.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為325.97億元，累計年增率15.19%。
最新價為123.5元，近5日股價上漲0.83%，相關資訊服務下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+228 張
- 外資買賣超：+169 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+64 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|53.77億
|59%
|48%
|25/8
|36.44億
|37%
|1%
|25/7
|35.99億
|14%
|-6%
|25/6
|38.10億
|21%
|25%
|25/5
|30.60億
|-4%
|-6%
|25/4
|32.71億
|27%
|-7%
精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
