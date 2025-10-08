search icon



營收速報 - 精誠(6214)9月營收53.77億元年增率高達58.67％

鉅亨網新聞中心


精誠(6214-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣53.77億元，年增率58.67%，月增率47.57%。

今年1-9月累計營收為325.97億元，累計年增率15.19%。

最新價為123.5元，近5日股價上漲0.83%，相關資訊服務下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+228 張
  • 外資買賣超：+169 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：+64 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 53.77億 59% 48%
25/8 36.44億 37% 1%
25/7 35.99億 14% -6%
25/6 38.10億 21% 25%
25/5 30.60億 -4% -6%
25/4 32.71億 27% -7%

精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報9月營收精誠

