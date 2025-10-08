營收速報 - 新美齊(2442)9月營收5,903萬元年增率高達270.63％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為8.05億元，累計年增率35.1%。
最新價為25.3元，近5日股價下跌-1.17%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+55 張
- 外資買賣超：+28 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5,903萬
|271%
|188%
|25/8
|2,051萬
|-78%
|43%
|25/7
|1,437萬
|-45%
|-6%
|25/6
|1,529萬
|9%
|-91%
|25/5
|1.78億
|96%
|170%
|25/2
|1,458萬
|-78%
|-93%
新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)目標價調升至153元，幅度約5.52%
- 創博會10/16世貿登場 展出AI應用產業與永續發展
- 可成受惠醫療領域挹注 今年前三季營收142億年增6%
- 聯強Q3營收1008億元受匯率影響年減8% iPhone 17帶動通訊業務創7年同期新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇