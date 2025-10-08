search icon



營收速報 - 新美齊(2442)9月營收5,903萬元年增率高達270.63％

鉅亨網新聞中心


新美齊(2442-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5,903萬元，年增率270.63%，月增率187.82%。

今年1-9月累計營收為8.05億元，累計年增率35.1%。

最新價為25.3元，近5日股價下跌-1.17%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+55 張
  • 外資買賣超：+28 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5,903萬 271% 188%
25/8 2,051萬 -78% 43%
25/7 1,437萬 -45% -6%
25/6 1,529萬 9% -91%
25/5 1.78億 96% 170%
25/2 1,458萬 -78% -93%

新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收新美齊

