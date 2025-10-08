search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 合機(1618)9月營收4.04億元年增率高達46.08％

鉅亨網新聞中心


合機(1618-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.04億元，年增率46.08%，月增率-24.83%。

今年1-9月累計營收為38.28億元，累計年增率15.24%。

最新價為46.25元，近5日股價下跌-1.19%，相關電器電纜上漲3.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-728 張
  • 外資買賣超：-688 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-40 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.04億 46% -25%
25/8 5.38億 10% 130%
25/7 2.34億 -60% -55%
25/6 5.20億 75% 114%
25/5 2.43億 -45% -70%
25/4 8.02億 225% 47%

合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收合機

相關行情

台股首頁我要存股
合機46.25+1.09%
美元/台幣30.530+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
合機

79.17%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
合機

79.17%

勝率

#低檔佈局訊號

中弱短強
合機

79.17%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
合機

79.17%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty