營收速報 - 合機(1618)9月營收4.04億元年增率高達46.08％
今年1-9月累計營收為38.28億元，累計年增率15.24%。
最新價為46.25元，近5日股價下跌-1.19%，相關電器電纜上漲3.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-728 張
- 外資買賣超：-688 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-40 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4.04億
|46%
|-25%
|25/8
|5.38億
|10%
|130%
|25/7
|2.34億
|-60%
|-55%
|25/6
|5.20億
|75%
|114%
|25/5
|2.43億
|-45%
|-70%
|25/4
|8.02億
|225%
|47%
合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
