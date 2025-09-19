台灣地方創生基金會攜手信義、台新新光金 媒合地方共築永續舞台

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 15:44

‌



中區地方創生企業媒合會現場，各團隊與企業交流熱絡。(圖：信義房屋提供)

台灣地方創生基金會攜手信義房屋 (9940-TW) 與台新新光金控 (2887-TW)，近日在台中共同舉辦中區地方創生企業媒合會，並邀請中部地區 12 組地創團隊與在地企業齊聚一堂，進行深度交流與永續合作對接。

此一活動從導入 AI 智慧養殖的「台灣鯛」到推動森林循環再利用的「REWOOD」，活動現場故事精彩、氣氛熱絡，展現地創與企業 ESG 策略融合的多元可能。

‌



台灣地方創生基金會董事長陳美伶指出，基金會自成立以來即致力於推動城鄉平衡，過去幾年陸續舉辦企業媒合會，搭建地創團隊與企業之間的橋梁，共同推動 ESG 永續發展目標，感謝台新新光金控連續三年支持基金會，共同推動地方創生，讓團隊能在家鄉實現幸福生活。

台灣地方創生基金會攜手信義房屋與台新新光金控，近日在台中共同舉辦中區地方創生企業媒合會，邀請中部地區 12 組地創團隊與在地企業齊聚一堂。(圖：信義房屋提供)

本次活動中，「台灣鯛」團隊以 AI 智慧養殖技術應對氣候變遷挑戰，改善傳統養殖面臨的高溫魚池死亡、地下水過度抽取、颱風暴雨造成漁貨損失等問題。透過科技導入，不僅穩定收入，也吸引青年返鄉投入養殖事業，為地方注入新活力。

同時，「REWOOD 森林循環」團隊也分享了與企業合作的永續實踐案例。他們回收企業場域修枝後的樹木，經過處理後製作成實木家具、炭製品及木酢液清潔劑，再回到企業場域中使用，打造一套完整的循環經濟合作方案，展現地創與企業永續目標的深度融合。

此外，其他參與分享的團隊還包括 TC TIME WALK、天香羊肉爐、BONBONS 甜點、大美生活提案所、彰化旅行 +/ 奇步應用、乙木羊農牧、點點善 / 土地工工、峰禾日秝、藺子等，展現地方創生在中部的多元樣貌。

陳美伶指出，地方創生企業媒合會繼 2023 年在台北、2024 年在新竹舉辦後，今年選擇台中作為活動場域，聚焦中部地區的地創團隊與企業，促進在地連結與合作。呼籲企業一同聆聽地創團隊的故事，了解他們返鄉、移居的初衷與使命，因為「人」是地創最核心的力量，能夠帶動台灣的正向改變。