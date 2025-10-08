〈焦點股〉博智將攜手Meiko投資越南 股價爆量漲停創27個月新高

‌



目前台商 PCB 廠有健鼎 (3044-TW) 及志超 (8213-TW)，其中健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。