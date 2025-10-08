〈焦點股〉博智將攜手Meiko投資越南 股價爆量漲停創27個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠博智電子 (8155-TW)，在伺服器板需求挹注營收回神在 8 月創下歷史次高同時，並將與日本大廠 Meiko 共同在越南投資設 PCB 廠進一步搶攻 AI 伺服器訂單，股價今爆量 7500 張鎖住漲停 171.5 元，創 27 個月來新高價。
博智電子將與日本大廠 Meiko(名幸電子)1600 萬美元 (新台幣 4.88 億元) 共同在越南投資設立的 PCB 廠，將由博智電子持股 70%，Meiko 持股 30%，預計於 2026 年試產，2027 年量產擴產以因應未來全球業務需求。
博智電子 2025 年以來伺服器板接單滿，2025 年上半年營收 21.51 億元，毛利率 11.2%，稅後純益 5536 萬元，每股純益 1.04 元。
目前台商 PCB 廠有健鼎 (3044-TW) 及志超 (8213-TW)，其中健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。
