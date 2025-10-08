search icon



營收速報 - 2025年10月8日台股中小型公司9月營收一覽（新增290家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月8日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計450家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
因華-生技醫療業 569萬 4081.6%
雲象科技-生技醫療業 2,415萬 3558.3%
博士旺-半導體業 4,774萬 657.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智擎-生技醫療業 1.98億 790.2%
海悅-其他業 7.55億 239.1%
因華-生技醫療業 569萬 204.4%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達450家。其中營收年增大於 25％有123家，年增小於-20％有69家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 54家
介於10～50億 >= 0% 72家
介於10～50億 < 0% 37家
介於10～50億 <= -20% 49家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 69家
小於10億 >= 0% 90家
小於10億 < 0% 59家
小於10億 <= -20% 49家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
因華-生技醫療業 569萬 4081.6%
雲象科技-生技醫療業 2,415萬 3558.3%
致和證-金融保險業 3.53億 1087.7%
博士旺-半導體業 4,774萬 657.9%
鑫龍騰-建材營造業 5.23億 628.2%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
雅祥生醫-生技醫療業 118萬 1180.4%
智擎-生技醫療業 1.98億 790.2%
永信建-建材營造業 3.05億 601.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

