營收速報 - 2025年10月8日台股中小型公司9月營收一覽（新增290家）
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月8日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計450家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|因華-生技醫療業
|569萬
|4081.6%
|雲象科技-生技醫療業
|2,415萬
|3558.3%
|博士旺-半導體業
|4,774萬
|657.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智擎-生技醫療業
|1.98億
|790.2%
|海悅-其他業
|7.55億
|239.1%
|因華-生技醫療業
|569萬
|204.4%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達450家。其中營收年增大於 25％有123家，年增小於-20％有69家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|54家
|介於10～50億
|>= 0%
|72家
|介於10～50億
|< 0%
|37家
|介於10～50億
|<= -20%
|49家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|69家
|小於10億
|>= 0%
|90家
|小於10億
|< 0%
|59家
|小於10億
|<= -20%
|49家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|因華-生技醫療業
|569萬
|4081.6%
|雲象科技-生技醫療業
|2,415萬
|3558.3%
|致和證-金融保險業
|3.53億
|1087.7%
|博士旺-半導體業
|4,774萬
|657.9%
|鑫龍騰-建材營造業
|5.23億
|628.2%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|368萬
|22900.0%
|心誠鎂-生技醫療業
|377萬
|7587.8%
|雅祥生醫-生技醫療業
|118萬
|1180.4%
|智擎-生技醫療業
|1.98億
|790.2%
|永信建-建材營造業
|3.05億
|601.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
