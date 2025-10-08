永誠資產管理處 2025-10-08 11:49

‌



最近台股屢屢改寫歷史新高，新聞標題天天輪番上演「台積電再創天價」、「加權指數刷新紀錄」。但許多投資人看著手中持股卻忍不住納悶：「指數漲成這樣，我的高股息 ETF 怎麼一點反應都沒有？」這並不是錯覺。當前市場正上演典型的「拉積盤」現象，也就是由少數權值巨頭撐起整個指數，而非全面性上攻。換句話說，大盤創高，不代表所有族群都在漲；對多數投資人而言，這場榮景可能只是「看得到、吃不到」。

指數漲不停？高股息ETF賺不到！不跟風才是勝出關鍵(圖:shutterstock)

台積電一檔撐半邊天，「指數創高≠大家都賺」

目前台積電的市值占比已經超過 40%，再加上鴻海、台達電、聯發科等幾檔重量級權值股，前四名就佔了整個大盤的一半。換句話說，只要台積電股價多漲個幾十塊，指數就能被「拉」上去，即便多數公司股價原地踏步。也因此，當你手上拿的是高股息 ETF，就很容易出現「大盤創高、ETF 卻不動」的情況。原因其實很簡單，高股息 ETF 的選股邏輯不是「追成長」，而是「挑穩定、領配息」。它們多半集中在金融、電子代工、傳產等高殖利率產業，股性本來就比較溫吞，自然吃不到權值股那一波強勁的漲勢。

‌



漲沒份、跌難免？「殺積盤」也會拖累 ETF

市場有「拉積盤」，自然也會有「殺積盤」。當權值股反轉修正時，大盤指數往往被瞬間拉下，投資人情緒也隨之轉弱。這時候，中小型股與金融股常會被一併波及，連帶拖累高股息 ETF 的淨值。結果就成了那句經典抱怨：「漲的時候沒份，跌的時候還要一起扛。」這就是許多人抱怨高股息 ETF「抗跌不明顯」的原因。

另一方面，今年不少高股息 ETF 的配息金額出現下修，也讓市場議論紛紛。部分投資人認為是金管會新規過於嚴格，把配息綁死；但事實上，金管會早在 2024 年就訂出「收益平準金使用原則」，要求基金若配息高於指數水準，必須揭露原因與紀錄，並未禁止高配息行為。

真正的關鍵在市場結構。當行情由少數權值股主導、整體漲勢不均時，ETF 的資本利得來源自然減少。若再碰上申購量下降、收益平準金啟動條件不符，基金便只能被迫「降息」。換句話說，這並不是誰在打壓，而是 ETF 本身的運作機制在反映現實。

高股息 ETF 真正的挑戰 撐過空頭的現金流

許多人投資高股息 ETF，是為了穩定領息、打造長期現金流，但當市場短期不穩、配息金額下滑時，反而急著賣出，這就違背了最初的投資初衷。高股息 ETF 的核心價值，不在於「報酬率有多高」，而在於「現金流有多穩」。它的設計目的，是分散風險、維持穩定配息，而非用來追逐短線漲幅。

因此當市場進入修正或空頭階段，最該檢視的不是 ETF 這次配多少息，而是你是否有足夠的現金流，能讓自己撐過波動、繼續投資。不要被配息數字迷惑，真正的投資功夫，是看穿市場節奏、調整資金節奏。與其問「哪一檔配最多」，不如思考「哪一檔能讓我的資金運轉最穩定」。

在「拉積盤」階段，指數創高不代表該追高；在「殺積盤」階段，降息也不代表該出場。真正成功的投資人，懂得用「現金流思維」看待市場，在多頭時布局、盤整時累積籌碼、空頭時保持信心。因為高股息 ETF 的價值，不在一兩次配息的高低，而在於它能讓你在市場循環中，穩穩拿回現金、持續投入、長期滾出複利的雪球。

穩定現金流，來自清楚的投資定位

市場的漲跌，本質上只是資金與情緒的流動，並不代表價值的消失。當別人因為行情起伏而焦慮、因降息或利空而恐慌時，你更該做的，是回頭檢視自己的節奏與配置。投資的關鍵，不在於追誰漲得快，而在於你是否真正了解自己的風險承受度、資金用途與心理狀態。

每個人的財務條件與人生階段都不同，適合別人的配置，不一定適合你。若沒有明確的投資定位，就容易被新聞牽動、被短線波動左右，甚至盲目追逐熱門標的。真正成熟的投資者，是能在市場喧囂中保持冷靜的人，在高點不貪，在低點不懼，懂得順著自己的節奏前進。當你的現金流穩定、決策有紀律，你就能在任何市場環境中穩穩前行，不被情緒與風潮牽著走。因為投資的終極目標，不是追逐市場，而是讓你的資產，隨著人生節奏，穩定成長。

（撰文者：永誠資產管理處 財務顧問團隊）

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分?】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑