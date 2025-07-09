博智6月營收4.08億元改寫史上次高 年增23% Q2創新高

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博智指出， 2025 年 傳統伺服器需求雖減少，但 AI 伺服器接單增加，目前訂單接不完，博智在 2024 年已先租廠房，4 月開始移入設備，預計在第三季開出新產能，估可增加 20% 產能。

博智電子投資新產能，指望能緩減訂單排隊情況，讓客戶下單到交貨可縮短至 2-2.5 個月，同時，目前客戶需求來看，訂單能見度高，並不用擔心產能利用率，預期產能的增加是可以緩解產能吃緊的情況，同時，預估 2025 AI 伺服器板等高階板的出貨量將有明顯提升，在這樣向高階產品移動的營收版圖中，博智也預估有利於毛利率的維持高檔水準。