博智6月營收4.08億元改寫史上次高 年增23% Q2創新高
鉅亨網記者張欽發 台北
訂單滿載的 PCB 廠博智電子 (8155-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收再以 4.08 億元改寫單歷史次高紀錄，月增 2.4%，年增 23.67%，2025 年第二季營收 12.24 億元，續創單季新高，季增 8.5%，年增 29.01%。
博智電子 2025 年 1-6 月營收 23.51 億元，年增 42.29%。
博智電子在 AI 伺服器板訂單滿載，新增 20% 產能預計在第三季開出。
博智指出， 2025 年 傳統伺服器需求雖減少，但 AI 伺服器接單增加，目前訂單接不完，博智在 2024 年已先租廠房，4 月開始移入設備，預計在第三季開出新產能，估可增加 20% 產能。
博智電子投資新產能，指望能緩減訂單排隊情況，讓客戶下單到交貨可縮短至 2-2.5 個月，同時，目前客戶需求來看，訂單能見度高，並不用擔心產能利用率，預期產能的增加是可以緩解產能吃緊的情況，同時，預估 2025 AI 伺服器板等高階板的出貨量將有明顯提升，在這樣向高階產品移動的營收版圖中，博智也預估有利於毛利率的維持高檔水準。
博智電子 2025 年第一季營收 11.28 億元，毛利率 15.62%，稅後純益 6646 萬元，每股純益 1.3 元。
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