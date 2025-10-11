search icon



【Joe’s華爾街脈動】美科技股賣壓，預示台灣半導體產業逆風

Joe Lu


美中貿易摩擦再起，為出口導向的科技供應鏈構成短期壓力。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美科技股賣壓，預示台灣半導體產業逆風 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 11 日 美東時間


摘要
  • 美中貿易敵對情勢驟然升級，導致美股急遽反轉下跌。
  • 半導體類股領跌，主要產業基準指數普遍疲弱。
  • 廣泛的避險情緒，顯示市場對全球增長前景的擔憂加劇。
  • 台積電美國存託憑證 (ADR) 的表現，預示台股加權指數 (TAIEX) 重新開盤後將面臨直接壓力。
  • 台灣從 IC 設計到封裝的整體半導體供應鏈，皆面臨新的逆風。

由於美中貿易緊張局勢升級，美國股市收盤急遽下跌。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

