TIE創新技術博覽會將曝光65項創新科技 首秀3米高AI科技瀑布、全球首款NTSR1標靶藥

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-07 18:30

經濟部產業技術司將於 10 月 16-18 日在政府部會共同舉辦的「TIE 台灣創新技術博覽會」，匯聚旗下逾 12 個法人與產業，於創新經濟館曝光 65 項創新科技，涵蓋 AI 應用在百工百業成果。現場最吸睛首推 3 米高科技瀑布，以工研院「數位雙生巨量裝置展演技術」，同時驅動顯示器與機械手臂，為大型展會與藝文活動帶來全新互動顯示展演模式；並有全球首款 NTSR1 標靶抗體藥物複合體藥物，可望為頭頸癌患者帶來新福音。

「混紡纖維多光譜影像AI識別技術」可降低人工誤差，識別率達 95%，提高二手衣物回收率。（圖：經濟部提供）

今年創新經濟館以「AI 生態系 串流百工百業」為核心，展示「半導體」、「智慧機械」、「次世代通訊」、「精準健康」、「能源轉型」五大子題，彰顯台灣創新實力與產業動能。

此外，紡織品在回收過程中，傳統人工目視辨識不僅疲勞度高、誤差大，也無法對多重組成布料做比例性區分，導致誤分類、低純度再利用與高報廢率。紡織所在產業技術司支持下，研發「混紡纖維多光譜影像 AI 識別技術」，整合近紅外線光譜、仿生光學模組以及 AI 多材質辨識演算法，識別率達 95%，為織品找到永續循環商業模式。

今年還展出多項生醫成果，在精準健康領域亦有許多生醫創新研發成果，頭頸癌國內每年新增病例約 8 千人，亞洲發生率顯著偏高。2021 年全球頭頸癌藥物市場規模約為 20.9 億美元，預估至 2026 年將成長至 43.3 億美元，年均成長 15.7%。目前頭頸癌仍以手術、放療與化療為主，療效有限且常伴隨嚴重副作用。