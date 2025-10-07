長科*9月營收創三年多來新高 不排除再調漲其他產品

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-07 20:28

‌



導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (7) 日公告，9 月營收 11.99 億元，月增 4.35%，年增 14.33%，續創今年單月新高，也改寫同期最佳表現，並刷新自 2022 年 9 月以來單月高點。展望後市，長科 * 指出，目前已通知客戶調漲 LED 導線架價格，且由於原物料成本壓力仍在，不排除未來針對其他產品線進行價格調整的可能。

長科。(鉅亨網資料照)

長科 * 第三季合併營收為 34.96 億元，季增 7.62%，優於先前法說會預期，為 2022 年第四季以來單季新高；累計前三季合併營收為 99.25 億元，年增率 12.56%。

‌



長科 * 指出，9 月營收成長動能主要來自消費電子、網通與工控應用的強勁需求，帶動訂單穩健，支持公司營運持續走揚。同時受惠於新台幣兌美元匯率回落至合理區間，匯率壓力顯著減輕。憑藉產業需求與匯率環境的雙重助力，第三季營收表現優於預期，展現前三季逐季成長的態勢。

另一方面，原物料市場波動也成為業界焦點。受貴金屬價格上揚影響，原物料成本持續攀升，對封裝材料造成顯著壓力。為因應成本變動，長科 * 已於上周通知客戶，將調整 LED 導線架價格，並自 2026 年起生效；IC 導線架售價也自 2025 年 10 月調漲。