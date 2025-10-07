睽違四年 導線架重啟漲價潮 明年報價看增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-07 13:43

‌



隨著金、銀、銅等貴金屬報價連番走揚，導線架產業睽違四年再度掀起漲價潮。導線架大廠長科 *(6548-TW) 日前通知客戶 2026 年起調漲 LED 產品報價 15-25%。業界預期，順德 (2351-TW)、一詮 (2486-TW)、利機 (3444-TW) 與界霖 (5285-TW) 等同業也將跟進，有助產業緩解成本帶來的壓力。

導線架示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

觀察貴金屬走勢，金價去年底每盎司約 2600 美元，今日已飆漲至 4000 美元，再度改寫新天價，漲幅超過 5 成，銀價也從每盎司 30 美元上漲至 48 美元，銅價則是每噸 8800 美元大增至 1 萬美元以上，由於導線架製程需大量使用銅、金、銀鍍層等貴金屬，也讓各家廠商有意自明年起調漲報價。

‌



長科近日率先對客戶發出漲價通知，LED 全系列導線架漲幅達 15-25%，為導線架產業四年來首度全面漲價。

利機也代理導線架相關產品，公司指出，產品採季報價，目前第四季價格維持不變，明年第一季報價將於 12 月確認，但以現階段金屬成本漲勢來看，漲價趨勢應與同業相近。界霖表示，公司採浮動報價機制，會依原料行情適度反映漲幅，而加工費部分仍採年度議價制。

導線架價格自 2021 年起漲，並延續至 2022 年，但隨後在客戶經歷庫存調整後，報價面臨下跌壓力，因此在今年原物料成本上漲下，廠商大多自行吸收成本，不過，隨著客戶庫存去化完畢，加上 AI 伺服器帶動功率元件回溫，封測業者稼動率提升，也為導線架創造價格提升空間。