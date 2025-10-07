營收速報 - 意騰-KY(7749)9月營收2.12億元年增率高達100.93％
今年1-9月累計營收為11.43億元，累計年增率106.86%。
最新價為519元，近5日股價下跌-4.8%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37 張
- 外資買賣超：+65 張
- 投信買賣超：-31 張
- 自營商買賣超：+3 張
近5個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.12億
|101%
|71%
|25/8
|1.24億
|87%
|-15%
|25/7
|1.46億
|86%
|48%
|25/6
|9,853萬
|33%
|-14%
|25/5
|1.14億
|121%
|-17%
意騰-KY(7749-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為AI聲學處理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
