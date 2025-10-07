search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 意騰-KY(7749)9月營收2.12億元年增率高達100.93％

鉅亨網新聞中心


意騰-KY(7749-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.12億元，年增率100.93%，月增率70.76%。

今年1-9月累計營收為11.43億元，累計年增率106.86%。

最新價為519元，近5日股價下跌-4.8%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+65 張
  • 投信買賣超：-31 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近5個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.12億 101% 71%
25/8 1.24億 87% -15%
25/7 1.46億 86% 48%
25/6 9,853萬 33% -14%
25/5 1.14億 121% -17%

意騰-KY(7749-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為AI聲學處理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收意騰-KY

相關行情

台股首頁我要存股
意騰-KY519+6.90%
美元/台幣30.520+0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

盤整
意騰KY

66.67%

勝率

#一紅吃三黑

盤整
意騰KY

66.67%

勝率

#極短線強勢

盤整
意騰KY

66.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty