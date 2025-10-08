營收速報 - 2025年10月8日台股大型公司9月營收一覽（新增22家）

本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月8日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計34家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達34家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有2家。