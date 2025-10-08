search icon



營收速報 - 2025年10月8日台股大型公司9月營收一覽（新增22家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月8日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計34家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 243.18億 142.0%
矽統-半導體業 3.76億 112.5%
文曄-電子通路業 1,349.48億 59.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
文曄-電子通路業 1,349.48億 34.8%
太子-建材營造業 7.74億 32.9%
矽統-半導體業 3.76億 32.8%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達34家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有2家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 6家
大於50億 >= 0% 14家
大於50億 < 0% 12家
大於50億 <= -20% 2家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 66.64億 157.8%
智邦-通信網路業 243.18億 142.0%
鴻準-其他電子業 129.63億 131.3%
矽統-半導體業 3.76億 112.5%
文曄-電子通路業 1,349.48億 59.7%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻華先進-創-汽車工業 2.42億 119.2%
鴻海-其他電子業 8,370.68億 38.0%
文曄-電子通路業 1,349.48億 34.8%
太子-建材營造業 7.74億 32.9%
矽統-半導體業 3.76億 32.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收9月營收半導體業南亞科通信網路業智邦

