營收速報 - 文曄(3036)9月營收1,349.48億元年增率高達59.67％

鉅亨網新聞中心


文曄(3036-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1,349.48億元，年增率59.67%，月增率34.83%。

今年1-9月累計營收為8,358.62億元，累計年增率19.83%。

最新價為136元，近5日股價下跌-3.2%，相關電子通路下跌-1.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+996 張
  • 外資買賣超：+2520 張
  • 投信買賣超：-1604 張
  • 自營商買賣超：+80 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1,349.48億 60% 35%
25/8 1,000.86億 23% 7%
25/7 939.00億 -1% 49%
25/6 630.88億 -17% -19%
25/5 783.26億 -2% -34%
25/4 1,180.89億 35% 33%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

