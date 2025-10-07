營收速報 - 文曄(3036)9月營收1,349.48億元年增率高達59.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為8,358.62億元，累計年增率19.83%。
最新價為136元，近5日股價下跌-3.2%，相關電子通路下跌-1.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+996 張
- 外資買賣超：+2520 張
- 投信買賣超：-1604 張
- 自營商買賣超：+80 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1,349.48億
|60%
|35%
|25/8
|1,000.86億
|23%
|7%
|25/7
|939.00億
|-1%
|49%
|25/6
|630.88億
|-17%
|-19%
|25/5
|783.26億
|-2%
|-34%
|25/4
|1,180.89億
|35%
|33%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
