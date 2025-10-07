營收速報 - 研揚(6579)9月營收8.14億元年增率高達36.78％
今年1-9月累計營收為63.66億元，累計年增率16.68%。
最新價為119.5元，近5日股價下跌-1.26%，相關電腦週邊上漲6.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：-12 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8.14億
|37%
|5%
|25/8
|7.78億
|43%
|9%
|25/7
|7.13億
|20%
|-4%
|25/6
|7.40億
|9%
|13%
|25/5
|6.53億
|14%
|-8%
|25/4
|7.09億
|6%
|-14%
研揚(6579-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業系統產品。單板電腦及週邊裝置。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
