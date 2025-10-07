search icon



營收速報 - 研揚(6579)9月營收8.14億元年增率高達36.78％

鉅亨網新聞中心


研揚(6579-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8.14億元，年增率36.78%，月增率4.65%。

今年1-9月累計營收為63.66億元，累計年增率16.68%。

最新價為119.5元，近5日股價下跌-1.26%，相關電腦週邊上漲6.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8.14億 37% 5%
25/8 7.78億 43% 9%
25/7 7.13億 20% -4%
25/6 7.40億 9% 13%
25/5 6.53億 14% -8%
25/4 7.09億 6% -14%

研揚(6579-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業系統產品。單板電腦及週邊裝置。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收研揚

研揚119.5+1.27%
美元/台幣30.520+0.34%

