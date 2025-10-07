search icon



營收速報 - 台生材(6649)9月營收3,354萬元年增率高達435.7％

鉅亨網新聞中心


台生材(6649-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3,354萬元，年增率435.7%，月增率56.17%。

今年1-9月累計營收為1.74億元，累計年增率158.06%。

最新價為64.1元，近5日股價下跌-2.46%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-191 張
  • 外資買賣超：-191 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3,354萬 436% 56%
25/8 2,148萬 77% 21%
25/7 1,776萬 95% 57%
25/6 1,128萬 96% -17%
25/5 1,366萬 44% 54%
25/4 885萬 45% -53%

台生材(6649-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材產品研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收台生材

台生材64.1+1.10%
美元/台幣30.520+0.34%

