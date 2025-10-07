營收速報 - 台生材(6649)9月營收3,354萬元年增率高達435.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.74億元，累計年增率158.06%。
最新價為64.1元，近5日股價下跌-2.46%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-191 張
- 外資買賣超：-191 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3,354萬
|436%
|56%
|25/8
|2,148萬
|77%
|21%
|25/7
|1,776萬
|95%
|57%
|25/6
|1,128萬
|96%
|-17%
|25/5
|1,366萬
|44%
|54%
|25/4
|885萬
|45%
|-53%
台生材(6649-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材產品研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)目標價調升至610元，幅度約3.82%
- 創意NRE收入大增 9月、Q3營收雙創歷史新高
- 勤凱9月營收1.72億元創單月新高 Q3獲利正向看
- 暉盛11月上旬登錄創新板 大搶玻璃基板商機
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇