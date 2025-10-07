search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 歐格(3002)9月營收6,547萬元年增率高達63.02％

鉅亨網新聞中心


歐格(3002-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣6,547萬元，年增率63.02%，月增率-9.17%。

今年1-9月累計營收為5.34億元，累計年增率14.66%。

最新價為17.65元，近5日股價上漲7.62%，相關電腦週邊上漲6.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+285 張
  • 外資買賣超：+286 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 6,547萬 63% -9%
25/8 7,208萬 55% 4%
25/7 6,958萬 16% 20%
25/6 5,804萬 18% 9%
25/5 5,320萬 17% -23%
25/4 6,908萬 5% 13%

歐格(3002-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電源及雲端智慧管理裝置。電路保護元件。博弈機觸控螢幕及周邊設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收歐格

相關行情

台股首頁我要存股
歐格17.65+9.97%
美元/台幣30.520+0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#定海雙針

偏強
歐格

75%

勝率

#寶塔翻紅

偏強
歐格

75%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
歐格

75%

勝率

#一紅吃三黑

偏強
歐格

75%

勝率

#營收獲利增加

偏強
歐格

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty