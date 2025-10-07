營收速報 - 歐格(3002)9月營收6,547萬元年增率高達63.02％
今年1-9月累計營收為5.34億元，累計年增率14.66%。
最新價為17.65元，近5日股價上漲7.62%，相關電腦週邊上漲6.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+285 張
- 外資買賣超：+286 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|6,547萬
|63%
|-9%
|25/8
|7,208萬
|55%
|4%
|25/7
|6,958萬
|16%
|20%
|25/6
|5,804萬
|18%
|9%
|25/5
|5,320萬
|17%
|-23%
|25/4
|6,908萬
|5%
|13%
歐格(3002-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電源及雲端智慧管理裝置。電路保護元件。博弈機觸控螢幕及周邊設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
