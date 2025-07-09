勤誠6月、Q2及上半年營收皆創同期高 下半年穩中求進
鉅亨網記者劉玟妤 台北
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收達 16.35 億元，第二季營收 54.4 億元，累計今年上半年營收 95.97 億元，雖近期匯率波動壓抑部分表現，但 6 月、第二季及上半年營收皆創歷史同期新高，將持續關注外部環境影響，下半年穩中求進。
勤誠 6 月營收 16.35 億元，月減 10.8%，年增 23.3%；第二季營收 54.4 億元，季增 31%，年增 50.9%；累計今年上半年營收 95.97 億元，年增 50.4%。勤誠指出，受到近期匯率波動劇烈，導致 6 月營收呈現月減，不過 6 月、第二季及上半年營收皆創歷史同期新高。
展望第三季及下半年，勤誠指出，終端客戶的 AI 伺服器，包括 HGX、ASIC、GB200、GB300 及 MGX 等，還有邊緣運算、雲端及存儲需求皆維持成長趨勢，且今年公司切入的機櫃零組件業務開展順利，對於下半年審慎樂觀，預期將持續成長。
不過勤誠也坦言，美國關稅政策仍在更新，加上匯率波動，整體外部環境不確定因素仍多，將持續密切關注關稅政策後續發展及匯率變化。同時，結合全球製造在地化，包含已在建置中的馬來西亞廠，以及積極選地的美國德州廠，提高營運彈性以降低外部衝擊。
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