營收速報 - 宇瞻(8271)9月營收11.65億元年增率高達88.63％
今年1-9月累計營收為79.86億元，累計年增率39.41%。
最新價為75.4元，近5日股價上漲8.21%，相關半導體業上漲6.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2013 張
- 外資買賣超：+1886 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+127 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|11.65億
|89%
|16%
|25/8
|10.07億
|51%
|-4%
|25/7
|10.53億
|72%
|9%
|25/6
|9.69億
|59%
|4%
|25/5
|9.32億
|47%
|15%
|25/4
|8.12億
|27%
|4%
宇瞻(8271-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
