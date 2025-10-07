search icon



營收速報 - 宇瞻(8271)9月營收11.65億元年增率高達88.63％

鉅亨網新聞中心


宇瞻(8271-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣11.65億元，年增率88.63%，月增率15.7%。

今年1-9月累計營收為79.86億元，累計年增率39.41%。

最新價為75.4元，近5日股價上漲8.21%，相關半導體業上漲6.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2013 張
  • 外資買賣超：+1886 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+127 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 11.65億 89% 16%
25/8 10.07億 51% -4%
25/7 10.53億 72% 9%
25/6 9.69億 59% 4%
25/5 9.32億 47% 15%
25/4 8.12億 27% 4%

宇瞻(8271-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收宇瞻

宇瞻75.4+4.00%
美元/台幣30.520+0.34%

