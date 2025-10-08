富邦金控董事長蔡明興及子公司共獲《The Asset》企業永續三項殊榮

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-08 11:33

富邦金控及子公司共獲《The Asset》Corporate Sustainability Leadership Awards 2025三項殊榮，為台灣獲獎最多的金融業者。

國際財經媒體《The Asset》日前公佈 The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards 2025 獲獎企業，富邦金控董事長蔡明興榮獲「最佳執行長獎 (Best Chief Executive Officer)」，子公司台北富邦銀行榮獲「最佳多元化與包容性獎 (Best Initiative in Diversity and Inclusion)」、富邦產險榮獲「最佳社會責任獎 (Best Initiative in Social Responsibility)」，為台灣獲獎最多的金融業者，顯示富邦金控與子公司致力永續經營的成果備受國際肯定。

從四大策略出發 富邦金控董座蔡明興帶領富邦打造永續經營企業典範

富邦金控董事長蔡明興表示，感謝《The Asset》的肯定，此榮譽是屬於富邦全體同仁的榮耀。他強調，永續不是成本，而是企業為未來發展的重要投資，能夠強化企業韌性與包容力、並儲備長期競爭力，更能為社會創造長期價值。富邦金控將秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的品牌精神，攜手利害關係人共同迎向低碳永續的新未來。

富邦金控於 2021 年重新擘劃永續願景藍圖，以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為主軸，全面推動永續轉型。除了每季度定期檢視各項指標達成情形，2023 年底更將原先 21 項量化指標，優化為 29 項量化指標，並設定中長期目標到 2030 年，展現富邦對永續承諾的行動力與可追蹤性。其中備受關注的綠色金融指標，在 2024 年已投入逾新台幣 2.5 兆元，並增訂 2030 年達 2.91 兆元的目標。

在公司治理方面，富邦金控建構完整的運作機制系統，透過組織面、管理面、與績效面，三管齊下，確保永續理念落實於日常營運與管理決策中。於董事會下設「公司治理暨永續委員會」，董事長蔡明興親自擔任委員、2024 年出席率並達 100%，以確保企業社會責任及永續經營事項之落實。同時，為深植員工永續 DNA，於 2024 年成立「富邦永續聚樂部」，規劃富邦專屬的永續系列課程，增進跨子公司交流，提升內部永續素養，為員工永續賦能。此外，富邦金控長期投入社會公益，透過旗下基金會打造全人公益平台，致力推動藝術、文化、體育發展，串連正向力量，創造社會共好。

台北富邦銀行推動移工普惠金融有成 獲「最佳多元化與包容性獎」肯定

面對全台逾 84 萬名移工，台北富邦銀行攜手移工教育組織 One-Forty，於 2024 年發佈《移工金融理財認知大調查》，盤點移工金融需求，並據以啟動「移工普惠金融倡議專案」，展現企業對多元共融與永續發展的高度承諾。專案的核心包括推出東南亞四國語系《防詐精選指引》與《銀行常用服務使用指南》，打破語言隔閡以母語友善、易讀的方式協助移工識別詐騙風險，安全使用銀行服務，補強移工金融知識斷層。而為提升移工金融素養，台北富邦銀行攜手 One-Forty 製作印尼語理財教育影片，線上推廣理財知識。此外，更將備受長者歡迎的「富足人生」桌遊升級為中／印雙語版本，透過桌遊體驗工作坊，促進移工與長者跨文化共學。

移工普惠金融倡議專案已成功觸及在台數十萬移工族群，本次榮獲「最佳多元化與包容性獎」，彰顯台北富邦銀行在推動多元共融與永續發展上的領航地位。台北富邦銀行行政長郭佳綾表示：「北富銀將持續發揮金融專業，結合跨界合作力量，致力打造更安全、便利且具包容性的金融環境，以行動實踐社會責任。」

富邦產險榮獲「最佳社會責任獎」 展現風險教育深耕成果

從保險的「事後補償」至「事前預防」風險發生，富邦產險長期致力於風險教育推廣，提升企業、社會的永續風險意識，期待透過損害防阻知識與風險教育分享，降低事故發生機率，減輕傷害幅度，本次榮獲「最佳社會責任獎」，也肯定了富邦產險在社會責任方面的持續貢獻。

自 2021 年起，富邦產險每年推出不同生活風險主題的兒童繪本，涵蓋居家、道路、登山、地震、水域遊憩安全等，透過繪本共讀，培養家庭親子間的安全意識。今年更與中華民國老人福利推動聯盟合作，推出《萬事保研究所：外婆發生什麼事》繪本，除了提醒居家風險外，也強化社會對失智友善議題的關注。

此外，富邦產險也長年與多所大專院校合作產學實務交流計劃，除舉辦實習專案，更安排公司專業講師授課，將第一線保險知識與風險管理經驗帶入校園，協助學生強化保險專業養成，培育業界所需人才；亦長期舉辦企業風險研討會，邀請產學專家分享最新趨勢，並針對企業客戶設計客製化教育訓練課程，提升整體營運韌性，支持客戶永續經營，實現保險穩定社會的目標。