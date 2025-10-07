首顆國造衛星福衛8號「齊柏林」預計11月發射 賴清德：關鍵自製率84%

鉅亨網記者黃皓宸 2025-10-07 17:43

‌



台灣首顆自製光學遙測「福衛 8 號」首顆衛星「齊柏林衛星」，於今 (7) 日從新竹的國家太空中心 (TASA) 運抵美國，預計今 (2025) 年 11 月發射，總統賴清德表示，該顆衛星就像已故的導演齊柏林，透過鏡頭讓世界「看見台灣」，期許「齊柏林衛星」未來讓關懷飛得更高、看得更廣，繼續守護台灣，也強調衛星關鍵元件自製率高達 84%，也成為台灣競逐太空市場的重要門票。

首顆國造衛星福衛8號預計11月發射，賴清德：關鍵自製率84%(圖:國科會提供)

賴清德致詞時表示，他在今年 5 月視導福衛八號整備進度時，就將這首顆衛星命名為「齊柏林衛星」。賴清德強調，導演齊柏林生前以空拍影像記錄臺灣，用鏡頭呈現山林的變遷，展現不同人群如何在這片土地立足，作品喚起社會對環境的關懷，引導我們「看見台灣」，如今這份視野將隨衛星升空而延伸到太空，成為守望臺灣的眼睛。

‌



賴清德說，齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料將廣泛應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護上，不僅有助於提升國民生活福祉，也能強化整體國家韌性，讓國人能積極應對氣候變遷與地緣風險帶來的挑戰。

國科會主委兼董事長的吳誠文表示，近年全球太空產業快速蓬勃發展，從低軌衛星通訊、遙測應用、太空資源探勘到環境監測，太空已成為全球經濟發展中不可忽視的一環。

吳誠文指出，據估計 2035 年全球太空經濟規模將達 1.8 兆美元，台灣在這波浪潮中應憑藉資通訊、精密機械與電機的產業優勢，透過國家太空計畫累積產學技術能量、取得飛行履歷，帶領國內業者共同進軍這個兆元市場，讓太空計畫可以充分支援國家安全與經濟發展，強化國家太空韌性。

TASA 主任吳宗信說明，福衛八號計畫從 2019 年成立，由 3 任計畫主持人接力，經歷關鍵設計審查、組裝與環境測試等關卡，可說是關關難過，幸好在同仁共同努力下，關關都過，齊柏林衛星是台灣隊的心血結晶，其任務酬載、衛星電腦、電力控制單元、姿態與軌道控制次系統等關鍵元件與技術，絕大多數均由國內自主研發，自製率達 84%。

國科會指出， 除了遙測取像的主要任務，齊柏林衛星還搭載由成大物理系教授陳炳志團研發的科學酬載「雙波段大氣瞬變影像儀 (DIAT) 與電子溫度密度儀，用於閃電與電離層相關研究，可觀測電離層及進行地面伽馬射線閃光起源與觸發機制的研究。