低軌衛星市場爆發 宜特啖高單價太空驗證市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-23 17:05

宜特太空環境測試實驗室。(圖：業者提供)

宜特指出，公司專精太空領域的晶片檢測、轉投資德凱宜特則聚焦系統端，隨著台廠從系統端跨入晶片端，相關測試需求看增，目前已協助 NAND 控制晶片大廠、石英元件業者等登上太空，檢測單價則與一般 ICT 產品相比高出 5 至 8 倍。

宜特看好，目前台灣已有部分業者進入衛星供應鏈，帶動驗證需求逐步成形，加上台廠參與意願提升，驗證服務成為供應鏈的關鍵環節，公司也將扮演供應鏈「地面到太空」的串接角色。

業界認為，儘管太空驗證案件數量少於車用與消費性電子，但單件價值遠高於一般案件，且衛星壽命僅 5 年左右，預計自 2026 年起市場將迎來大規模汰換潮，屆時新一代低軌衛星也可望成為台廠商機。

宜特目前已啟用亞洲最完整的「太空環境測試中心」，提供從地面火箭發射到太空所需，包括震動、衝擊、熱真空、輻射等關鍵項目在內的各項環境與可靠度測試 (RA) 一站式解決方案，尤其輻射、熱真空為最難檢測的項目，可望在未來數年跟隨低軌衛星爆發而成長。

此外，業界近期也傳出，低軌衛星的太陽能板將改採 GaAs 等三五族材料。宜特看好，由於三五族材料具備強抗輻射與高轉換效率的特性，除了可顯著縮小相關零組件體積，也可提升效能並降低發射成本，看好相關檢測商機，公司同時也關注國防航太領域的無人機需求。