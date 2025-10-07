營收速報 - 安國(8054)9月營收2.98億元年增率高達102.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為18.94億元，累計年增率26.32%。
最新價為105.5元，近5日股價上漲15.84%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-616 張
- 外資買賣超：-789 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+173 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.98億
|102%
|12%
|25/8
|2.65億
|74%
|-17%
|25/7
|3.20億
|47%
|-3%
|25/6
|3.29億
|62%
|129%
|25/5
|1.44億
|-40%
|-8%
|25/4
|1.56億
|8%
|0%
安國(8054-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
