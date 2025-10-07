search icon



營收速報 - 安國(8054)9月營收2.98億元年增率高達102.05％

鉅亨網新聞中心


安國(8054-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.98億元，年增率102.05%，月增率12.25%。

今年1-9月累計營收為18.94億元，累計年增率26.32%。

最新價為105.5元，近5日股價上漲15.84%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-616 張
  • 外資買賣超：-789 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+173 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.98億 102% 12%
25/8 2.65億 74% -17%
25/7 3.20億 47% -3%
25/6 3.29億 62% 129%
25/5 1.44億 -40% -8%
25/4 1.56億 8% 0%

安國(8054-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

