營收速報 - 廣明(6188)9月營收8.79億元年增率高達50.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為69.60億元，累計年增率20.72%。
最新價為112元，近5日股價下跌-5.08%，相關電腦及週設類指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3254 張
- 外資買賣超：+3362 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-108 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8.79億
|51%
|17%
|25/8
|7.49億
|27%
|15%
|25/7
|6.52億
|24%
|-14%
|25/6
|7.63億
|21%
|6%
|25/5
|7.22億
|23%
|-4%
|25/4
|7.54億
|14%
|-18%
廣明(6188-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
