營收速報 - 廣明(6188)9月營收8.79億元年增率高達50.71％

鉅亨網新聞中心


廣明(6188-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8.79億元，年增率50.71%，月增率17.45%。

今年1-9月累計營收為69.60億元，累計年增率20.72%。

最新價為112元，近5日股價下跌-5.08%，相關電腦及週設類指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3254 張
  • 外資買賣超：+3362 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-108 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8.79億 51% 17%
25/8 7.49億 27% 15%
25/7 6.52億 24% -14%
25/6 7.63億 21% 6%
25/5 7.22億 23% -4%
25/4 7.54億 14% -18%

廣明(6188-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

