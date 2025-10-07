營收速報 - 貿聯-KY(3665)9月營收67.06億元年增率高達46.12％

search icon



貿聯-KY(3665-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣67.06億元，年增率46.12%，月增率16.14%。

今年1-9月累計營收為514.42億元，累計年增率29.85%。

最新價為1030元，近5日股價上漲7.72%，相關其他電子上漲3.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1958 張
  • 外資買賣超：-1394 張
  • 投信買賣超：-745 張
  • 自營商買賣超：+181 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 67.06億 46% 16%
25/8 57.74億 27% -4%
25/7 60.34億 20% 16%
25/6 52.01億 22% -0%
25/5 52.01億 20% -16%
25/4 62.28億 38% 9%

貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

