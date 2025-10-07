營收速報 - 貿聯-KY(3665)9月營收67.06億元年增率高達46.12％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為514.42億元，累計年增率29.85%。
最新價為1030元，近5日股價上漲7.72%，相關其他電子上漲3.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1958 張
- 外資買賣超：-1394 張
- 投信買賣超：-745 張
- 自營商買賣超：+181 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|67.06億
|46%
|16%
|25/8
|57.74億
|27%
|-4%
|25/7
|60.34億
|20%
|16%
|25/6
|52.01億
|22%
|-0%
|25/5
|52.01億
|20%
|-16%
|25/4
|62.28億
|38%
|9%
貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
