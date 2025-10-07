營收速報 - 鑫龍騰(3188)9月營收5.23億元年增率高達628.21％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為18.86億元，累計年增率40.65%。
最新價為27.1元，近5日股價下跌-2.83%，相關建材營造股價指數下跌-1.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-229 張
- 外資買賣超：-230 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5.23億
|628%
|-11%
|25/8
|5.85億
|328%
|24%
|25/7
|4.72億
|138%
|547%
|25/6
|7,295萬
|-29%
|68%
|25/5
|4,339萬
|-71%
|54%
|25/4
|2,813萬
|-35%
|-33%
鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
