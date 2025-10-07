search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 鑫龍騰(3188)9月營收5.23億元年增率高達628.21％

鉅亨網新聞中心


鑫龍騰(3188-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5.23億元，年增率628.21%，月增率-10.5%。

今年1-9月累計營收為18.86億元，累計年增率40.65%。

最新價為27.1元，近5日股價下跌-2.83%，相關建材營造股價指數下跌-1.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-229 張
  • 外資買賣超：-230 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5.23億 628% -11%
25/8 5.85億 328% 24%
25/7 4.72億 138% 547%
25/6 7,295萬 -29% 68%
25/5 4,339萬 -71% 54%
25/4 2,813萬 -35% -33%

鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收鑫龍騰

相關行情

台股首頁我要存股
鑫龍騰27.1-1.45%
美元/台幣30.520+0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#槌子

偏弱
鑫龍騰

80%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
鑫龍騰

80%

勝率

#穩定獲利股

偏弱
鑫龍騰

80%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty