營收速報 - 共信-KY(6617)9月營收505萬元年增率高達82.24％

鉅亨網新聞中心


共信-KY(6617-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣505萬元，年增率82.24%，月增率17.17%。

今年1-9月累計營收為2,854萬元，累計年增率19.28%。

最新價為95.3元，近5日股價下跌-0.7%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-71 張
  • 外資買賣超：-71 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 505萬 82% 17%
25/8 431萬 36% 54%
25/7 281萬 2% 6%
25/6 265萬 -29% 1%
25/5 263萬 -26% -25%
25/4 349萬 42% 25%

共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

