營收速報 - 共信-KY(6617)9月營收505萬元年增率高達82.24％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為2,854萬元，累計年增率19.28%。
最新價為95.3元，近5日股價下跌-0.7%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-71 張
- 外資買賣超：-71 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|505萬
|82%
|17%
|25/8
|431萬
|36%
|54%
|25/7
|281萬
|2%
|6%
|25/6
|265萬
|-29%
|1%
|25/5
|263萬
|-26%
|-25%
|25/4
|349萬
|42%
|25%
共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
