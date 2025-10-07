search icon



營收速報 - 創意(3443)9月營收36.13億元年增率高達104.86％

鉅亨網新聞中心


創意(3443-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣36.13億元，年增率104.86%，月增率30.54%。

今年1-9月累計營收為217.41億元，累計年增率14.3%。

最新價為1385元，近5日股價上漲9.56%，相關半導體業上漲6.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1568 張
  • 外資買賣超：+1312 張
  • 投信買賣超：+57 張
  • 自營商買賣超：+199 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 36.13億 105% 31%
25/8 27.68億 42% 24%
25/7 22.33億 -23% -8%
25/6 24.19億 -10% 20%
25/5 20.14億 -14% 20%
25/4 16.72億 -1% -42%

創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收創意

創意1385+0.73%
美元/台幣30.451+0.11%

