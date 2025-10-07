營收速報 - 創意(3443)9月營收36.13億元年增率高達104.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為217.41億元，累計年增率14.3%。
最新價為1385元，近5日股價上漲9.56%，相關半導體業上漲6.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1568 張
- 外資買賣超：+1312 張
- 投信買賣超：+57 張
- 自營商買賣超：+199 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|36.13億
|105%
|31%
|25/8
|27.68億
|42%
|24%
|25/7
|22.33億
|-23%
|-8%
|25/6
|24.19億
|-10%
|20%
|25/5
|20.14億
|-14%
|20%
|25/4
|16.72億
|-1%
|-42%
創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 《價值型投資 最新產業研究報告》國巨（2327-TW）併購強化產品組合 從被動元件走向整合方案
- OpenAI組建AI大聯盟 27000點不是高 台廠黃金時代！
- 研調：AMD處理器市占破4成打破英特爾壟斷 NVIDIA顯卡維持龍頭地位
- TISA上路首季逾4萬人開戶 已有18家投信發行30檔TISA級別基金
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇