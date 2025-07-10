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顯卡需求持續走強 承啟Q2營收創高 撼訊年增逾9成

鉅亨網記者吳承諦


由於超微 (AMD-US)RX 90 系列顯示卡需求暢旺，傳統板卡廠商撼訊 (6150-TW)、承啟 (2425-TW) 第二季營收紛紛走強，撼訊第二季營收達 21.4 億元，呈季年雙增，同期第四高；承啟第二季營收 33.99 億元，年增 13 倍，寫歷史新猷。

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顯卡需求持續走強 承啟Q2營收創高 撼訊年增逾9成。(圖：shutterstock)

撼訊 6 月營收 6.4 億元，月減 15.2%、年增 66.3%；第二季營收 21.4 億元，季增 27.9%，年增 97.9%；累計上半年營收 38.2 億元，較去年同期成長 59.07%。


撼訊表示，顯卡產品需求強勁帶動業績走強。由於輝達 (NVDA-US) 顯卡在伺服器大量需求下出現缺貨，使得超微顯卡有機會搶攻市占率；展望下半年旺季與超微推出平價款 RX 9060 XT，市場仍看好顯卡發展前景，但須觀察關稅政策是否影響消費性市場需求。

承啟 6 月營收 5.06 億元，月減 44.4%、年增 31.08%；第二季營收 33.99 億元，季增 353.8%、年增率 1332.7%；累計上半年營收 41.8 億元，較去年同期成長 68.04%。

承啟表示，營收成長主要受惠子公司營運表現強勁，公司看好電競遊戲市場復甦及 Windows 10 汰換潮帶動獲利提升，並積極切入 AI 伺服器電源產品生產；承啟董事會已通過出售子公司思騰合力及相關轉投資事業體股權案，目前交由買方深圳杰美特科技委託第三方機構調查。

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承啟撼訊顯卡營收

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