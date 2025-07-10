顯卡需求持續走強 承啟Q2營收創高 撼訊年增逾9成

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撼訊表示，顯卡產品需求強勁帶動業績走強。由於輝達 (NVDA-US) 顯卡在伺服器大量需求下出現缺貨，使得超微顯卡有機會搶攻市占率；展望下半年旺季與超微推出平價款 RX 9060 XT，市場仍看好顯卡發展前景，但須觀察關稅政策是否影響消費性市場需求。