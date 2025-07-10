顯卡需求持續走強 承啟Q2營收創高 撼訊年增逾9成
鉅亨網記者吳承諦
由於超微 (AMD-US)RX 90 系列顯示卡需求暢旺，傳統板卡廠商撼訊 (6150-TW)、承啟 (2425-TW) 第二季營收紛紛走強，撼訊第二季營收達 21.4 億元，呈季年雙增，同期第四高；承啟第二季營收 33.99 億元，年增 13 倍，寫歷史新猷。
撼訊 6 月營收 6.4 億元，月減 15.2%、年增 66.3%；第二季營收 21.4 億元，季增 27.9%，年增 97.9%；累計上半年營收 38.2 億元，較去年同期成長 59.07%。
撼訊表示，顯卡產品需求強勁帶動業績走強。由於輝達 (NVDA-US) 顯卡在伺服器大量需求下出現缺貨，使得超微顯卡有機會搶攻市占率；展望下半年旺季與超微推出平價款 RX 9060 XT，市場仍看好顯卡發展前景，但須觀察關稅政策是否影響消費性市場需求。
承啟 6 月營收 5.06 億元，月減 44.4%、年增 31.08%；第二季營收 33.99 億元，季增 353.8%、年增率 1332.7%；累計上半年營收 41.8 億元，較去年同期成長 68.04%。
承啟表示，營收成長主要受惠子公司營運表現強勁，公司看好電競遊戲市場復甦及 Windows 10 汰換潮帶動獲利提升，並積極切入 AI 伺服器電源產品生產；承啟董事會已通過出售子公司思騰合力及相關轉投資事業體股權案，目前交由買方深圳杰美特科技委託第三方機構調查。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 板卡廠華擎、承啟、撼訊5月營收維持高檔 AI伺服器、顯卡出貨強勁
- 承啟出售思騰合力已有進展 下家為中國手機殼巨頭
- 〈承啟股東會〉看好電競需求帶動Q2顯卡回溫 切入AI伺服器電源市場
- 承啟主機板切入商用電腦市場 印度韓國成主要出海據點
下一篇