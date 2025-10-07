鉅亨網新聞中心 2025-10-07 11:51

‌



沙烏地阿拉伯在生成式人工智慧領域邁出歷史性一步。當地全端 AI 公司 Humain 近日宣布正式推出 Humain Chat 應用程式，這是專為阿拉伯及穆斯林用戶社群設計的對話式 AI，標誌著阿拉伯世界在語言模型技術上取得了重大突破。

沙國推出全球最大阿拉伯語AI模型 打造中東人工智慧新中心。(圖:shutterstock)

Humain Chat 的核心競爭力來自其搭載的 ALLAM 34B 大語言模型。該模型是迄今為止阿拉伯世界規模最大、最先進的語言模型，基於超過 8PB 的海量數據進行訓練，創下阿拉伯語數據集的新紀錄。

‌



產品亮點：

文化與語言包容： 應用程式提供符合文化脈絡的雙語（阿拉伯語與英語）互動體驗，使用者可自由切換或混合使用兩種語言，並支援多種阿拉伯語方言的語音輸入功能。

即時準確性： 整合即時搜尋功能，確保回覆訊息的準確性和時效性。

數據安全： 所有用戶數據均託管在沙烏地阿拉伯境內，完全符合該國《個人資料保護法》的嚴格要求，確保了國家數據主權和用戶隱私。

Humain 執行長塔里克 · 阿明表示：「此次發布是阿拉伯語生成式 AI 發展的重要里程碑，為長期缺乏的語言與文化包容帶來突破性進展。這不僅展示了沙特在全球範圍內交付尖端技術的能力，也標誌著我國加速創新、推動經濟與社會轉型進入新階段。」

Humain 成立於 2025 年 5 月，由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）控股，被定位為推進國家 「2030 願景」 經濟多元化策略的關鍵平台。為實現成為全球人工智慧中心的目標，該公司正啟動大規模的基礎設施投資：

數據中心建設： 首批數據中心專案已在利雅德和東部省達曼啟動，預計最快將在 2026 年初投入使用，初始容量可達 100 兆瓦。

Humain 正向美國供應商採購先進半導體產品，包括 Nvidia 最新的 AI 晶片。首批 18,000 顆 Blackwell 系列晶片將交付 Humain 使用。

國際戰略夥伴部分，與超微半導體公司（AMD） 建立戰略夥伴關係，雙方計劃共同投入 100 億美元，打造全球人工智慧基礎設施網路。同時，也與亞馬遜網路服務（AWS） 合作，將投資 50 億美元在沙特打造「人工智慧園區」，配備高效能伺服器和專門加速 AI 訓練的 UltraCluster 網路。

根據規劃，Humain 計劃在未來五年內建置容量達 500 兆瓦的 AI 基礎設施，由數十萬塊 GPU 提供算力支持。此外，公司還將推出 Omniverse 平台，並提供廣泛培訓項目，以提升數千名沙特公民在 AI、機器人和數位孿生技術方面的技能。